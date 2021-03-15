На Белгородчине весна робко вступает в свои права

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 марта, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. День будет без существенных осадков, местами по региону – туман. А вот со среды на Белгородчине пройдут дожди со снегом и вновь похолодает.

16 марта ночью на дорогах местами возможна гололедица в связи с понижением температуры.. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем температура по области будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла.

В Белгороде 16 марта ночью обещают от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 4-6 градусов тепла.

Отметим, что с повышением температуры воздуха в регионе растет и вероятность возникновения ландшафтных пожаров, так как население частных секторов начинает наводить порядок возле своих домов. Поэтому Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов.