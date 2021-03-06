На вокзале и в аэропорту Белгорода транспортные полицейские дарили женщинам цветы

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

На вокзале и аэропорту Белгорода транспортные полицейские дарили женщинам цветы и поздравляли с весенним праздником. В преддверии Международного женского дня транспортные полицейские приготовили сюрприз для пассажиров и гостей, которые пришли на железнодорожный вокзал и в аэропорт. Акцию «8 Марта – в каждый дом» представительницы прекрасного пола оценили на «ура!».

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники Белгородского линейного отдела поздравили с праздником не только женщин-сотрудниц, но и пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта, вручили им цветы и памятки. Не были забыты и женщины, входящие в состав общественного совета при линейном отделе, а также вдовы погибших сотрудников, сообщает пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Всем представительницам прекрасного пола такой сюрприз подарил прекрасное предпраздничное настроение.