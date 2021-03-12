От итогов работы на посту главы Белгородчины – до музыкальных и вкусовых пристрастий Вячеслава Гладкова

На пресс-конференции врио губернатора региона «запретных» тем не было. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

На первую большую пресс-конференцию врио губернатора Вячеслава Гладкова были аккредитованы более 60 журналистов региональных и федеральных изданий, белогеры, ведущие Телеграмм-каналов и пабликов в социальных сетях. И всем была предоставлена возможность задать вопрос. Говорили о кадрах, рынке труда, цифровизации, здравоохранении, образовании, туризме, социальной поддержке, проблемах ИЖС и многом другом, во что успел вникнуть за три месяца пребывания в должности главы региона Вячеслав Гладков. Запретных тем не было, звучали вопросы с «подковыркой», даже интересовались у Вячеслава Владимировича его музыкальными и вкусовыми пристрастиями.

Журналисты получили ответы на более чем 30 вопросов

Пресс-конференция, которая началась ровно в 13 часов, транслировалась в прямом эфире белгородских телеканалов и радиостанций, на различных онлайн-ресурсах.

Как вернуть привлекательность белгородским селам? Как привлечь профессиональные кадры в системы здравоохранения и образования региона? Зачем увеличивать график работы музеев и библиотек? Ждать ли изменений в правительстве региона? Для чего составлен рейтинг управляющих компаний? Эти и другие вопросы задавали Вячеславу Гладковы журналисты и блогеры.

В течение полутора часов в рамках прямого эфира Вячеслав Гладков ответил на 18 вопросов. Но и после завершения эфира по инициативе руководителя общение со СМИ продолжилось, и в общей сложности прозвучали ответы на более чем 30 вопросов.

Что успел сделать врио губернатора Вячеслав Гладков за 100 дней пребывания на посту

Глава региона еще в начале конференции обозначил ключевые принципы своей работы – честность и открытость власти. И особый спрос на обратную связь с жителями региона.

Снят вопрос о приватизации сельскохозяйственной земли, отменены повышение тарифов за проезд в общественном транспорте, произошли значительные корректировки бюджета, подписано большое соглашение с «Металлоинвестом» о развитии территорий региона. Все эти решения поддержаны белгородцами, отметил Вячеслав Гладков.

Планируется реализация важных социальных проектов: обеспечение качественной питьевой водой, расселение аварийного фонда, реконструкция набережной реки Осколец. Составлен план на ближайшую перспективу, который включает около 2000 объектов.

Зайти с изменениями в каждый населенный пункт. Такую цель ставит врио губернатора, подчеркивая, что жизнь настолько скоротечна, что если власть не будем соответствовать тем вызовам, которые бросает нынешнее время, то проиграет в главной борьбе – за людей. Белгородская область должна оставаться высокоразвитым регионом, чтобы из области не только не уезжали люди, а приезжали новые. Регион должен стать более привлекательным для инвесторов, развиваться, укреплять свои позиции.

Не захлебнутся ли департаменты в потоке жалоб?

Личные приемы Вячеслава Гладкова вызвали волну обращений жителей. Не захлебнутся ли департаменты в этом потоке? - спросили журналисты. "Нет, не захлебнутся", - уверен спикер. Обращения – лакмусовая бумага, которая определяет, насколько эффективно работает власть в регионе. Если количество жалоб не уменьшается, а увеличивается, значит, что-то делается не так, как хотят белгородцы. При этом врио губернатора будет добиваться того, чтобы ответ на обращение предоставлялся не в течение 30 дней, как нынче, а в течение 3, а со временем и 1 часа…

Личный прием, который врио губернатора провел накануне пресс-конференции, длился 10 часов и показал, что не хватает структуры, которая системно работала бы с обращениями граждан. Всех желающих принять невозможно, люди устают от долгого ожидания, есть вопросы, которые не могут быть решены лично врио губернатором. При этом в ближайшее время Вячеслав Гладков будет требовать от своих коллег, что работать лучше, чем он во время приемов можно, хуже – нельзя. И намерен выстроить такую систему, которая позволить вовлечь в решение проблемы все органы власти.

Идея об отпуске по уходу за больными родителями понравилась профсоюзам

Инициатива врио губернатора о предоставлении отпуска по уходу за больными родителями была активно поддержана профсоюзами Белгородчины. Более того, было внесено еще два пункта — о предоставлении выходного дня для вакцинации и о ежегодной индексации заработных плат.

Здоровая конкуренция, озеленение Белгорода и перспективы мэра Юрия Галдуна

Врио губернатора выступает за здоровую конкуренцию между городами. Такой ответ прозвучал на вопрос, кто активнее и позитивнее – старооскольцы или белгородцы. Правильная конкуренция позволяет развиваться. Что касается столицы региона – Белгорода, здесь важен особый подход. И вопрос нехватки зеленых насаждений, в частности, хвойников, который был поднят Вячеславом Гладковым, многие жители посчитали преждевременным, так как он еще не видел город во всем великолепии весеннего цветения и летнего буйства красок.

Поспешных решений в отношении кадрового вопроса не было и не будет, отвечал врио губернатора на вопрос о пребывании на посту градоначальника Белгорода Юрия Галдуна. Проблем в Белгороде огромное количество, город большой, запросы высокие. Врио губернатор регулярно общается с мэром Белгорода, видит, что он старается достигать положительных результатов и старается ему в этом помогать. "Все зависит от желания работать и стремления сделать столицу региона - его лицо - лучше и комфортнее для людей".

На пиар тратить огромные средства – неправильно, а на информирование – правильно

Наибольшие изменения за три месяца работы Вячеслава Гладкова в области коснулись информационного сектора. Глава региона считает, что в области нужно выстраивать систему оперативного информирования населения о решениях правительства. Так, к примеру, после проведенного опроса оказалось, что 99% белгородцев почти ничего не знают о нацпроектах, которые успешно реализуются в регионе. "Это - беда, ведь именно для людей и придуманы все нацпроекты", - подчеркнул спикер. Плановая система информирования, считает Вячеслав Гладков, - это не пиар. Решения правительства должны быть прозрачны и понятны каждому жителю, а регион – стать более привлекательным для инвесторов.

О проблеме кадров и кадровом конкурсе

В апреле в области стартует кадровый конкурс. На первоначальном этапе будут опубликованы вакантные должности в муниципалитетах и в органах госвласти. Для каждого резервиста будет выстраиваться карьерная траектория. Вячеслав Гладков намерен создать команды из резервистов, аа один из органов власти даже завести одну из них. По итогам первого этапа планируется, что 10-15 человек получат конкретную работу, а на следующем этапе новые резервисты будут направлены в лучшие вузы мира. Белгородская область должна стать конкурентоспособной. Немаловажным фактором для этого является высокий уровень образования молодежи.

Вакцинация позволит получить коллективный иммунитет

Вячеслав Гладков рассказал, что решил вакцинироваться, потому что не хочет болеть. Он неоднократно бывал в ковидных госпиталях и понимает, сколько людей тяжело болеет, умирает каждый день от заражения опасным вирусом. Необходимо получить коллективный иммунитет. Это - первостепенная задача, которая позволит победить коронавирус.