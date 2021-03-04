Финансы, мужчина и женщина: где приоритеты?

Но есть и единое мнение: женщина может тратить больше, чем зарабатывает.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек. Выяснилось, что 55% мужчин считают, что главная роль женщины - мать и хранительница очага. Наиболее популярен такой «традиционный» взгляд на место женщины в обществе на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе, наименее - у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При этом среди женщин лишь 37% считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. 51% представительниц прекрасного пола полагают, что женщина сама вправе выбрать свою роль в обществе. Среди лидеров эмансипации - Петербург, Северо-Западный округ и Дальний Восток, в отстающих – предсказуемо Южный федеральный округ. В свою очередь, лишь 21% мужчин оставляют за женщиной безусловное право выбора.

Другое дело, когда речь идет о финансовом обеспечении. 59% женщин и 46% мужчин полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 35% и 39% соответственно - что мужчина обязан это делать. И только 4% женщин и 10% мужчин признают равенство полов в финансовом вопросе.

Согласно результата опроса, женщинам, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, достаточно зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом почти половина мужчин (47%) считает, что женщинам вообще лучше не работать – это в 2 раза выше числа представительниц слабого пола, которые считают также. Что касается трат, то здесь оба пола мыслят одинаково: 72%) опрошенных мужчин и 68% женщин считают, что прекрасная половина имеет право тратить больше, чем зарабатывает.