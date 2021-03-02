«Открытие»: чистая прибыль - 13,3 миллиарда рублей

В нынешнем январе активы банка выросли на 29 миллиардов в сравнении с январем 2020-го.

Чистая прибыль ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в январе 2021 года составила 13,3 миллиарда рублей по российским стандартам бухгалтерского учета против 3,0 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) выше предыдущего января на 12,6 миллиарда, в том числе и за счет дивидендов от дочерних компаний. Чистый процентный доход банка за январь 2021 года составил 6,4 миллиарда рублей, что на 24% выше значений 2020-го.

Кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился на +4%. Портфель юридических лиц вырос на 5%, физических лиц — на 2%

Общий объем средств клиентов в январе 2021 года уменьшился на 16 миллиардов рублей (-1%) за счет незначительного снижения средств юридических лиц. Объем средств частных клиентов остался на прежнем уровне. Доля текущих средств в портфеле клиентского привлечения составила около 40% (против 29% годом ранее).

Банк сформировал резервы в размере 3,2 миллиарда рублей против 2,0 миллиардов годом ранее. Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 февраля 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).