Белгородские ученые нашли способ повышать иммунитет сладостями

Фото: архив пресс-службы НИУ «БелГУ».

Исследования и разработки местного института фармации, химии и биологии уже не единожды становились предметом обсуждения. Ученые утверждают, что можно даже майонез сделать полезным – и, кстати, доказывают это на практике.

В этот раз изучению подверглась смоква (разновидность фруктовой пастилы или мармелада). Весной прошлого года белгородцы получили патент на технологию производства яблочной смоквы, обогащенной наноструктурированным сухим экстрактом эхинацеи. Такое лакомство богато множеством важных для организма витаминов.

Теперь есть и второй патент: на технологию получения продуктов питания на основе смоквы. Это стало результатом совместной работы в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК» ученых института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» и профессора Регионального открытого социального института Александра Кролевца (Курск).

Фото: архив пресс-службы НИУ «БелГУ».

Сырьем для смоквы могут стать любые пектиносодержащие фрукты. Процесс приготовления не требует добавления сахара, поэтому такие продукты могут быть включены в меню людей, страдающих диабетом, болезнями эндокринной системы и обмена веществ, - подчеркивают разработчики. Также они уверены, что новый продукт будет востребован спортсменами и приверженцами здорового образа жизни.

Заведующая кафедрой технологии продуктов питания ИФХиБ, кандидат технических наук Нина Мячикова объясняет причину этой уверенности:

- Особенность рецептуры нашей смоквы - использование в качестве пищевой добавки наноструктурированной аралии маньчжурской, способствующей усилению выносливости и физической активности, повышению жизненного тонуса и иммунитета.