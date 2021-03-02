Основная цель деятельности Белгородского РЦК – обучить и помочь внедрить инструменты бережливого производства специалистам на всех этапах реализации нацпроекта «Производительность труда». С 25 по 26 февраля Белгород для сертификации РЦК посетила экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты из Минэкономразвития России, Федерального центра компетенций, а также коллеги из РЦК Нижегородской области и Алтайского края. Первым для проверки выбрали предприятие «Белоблводоканал». Компания присоединилась к нацпроекту в ноябре прошлого года и уже достигла первых результатов.- Мы проверяем, как организована работа в РЦК в принципе: как происходит взаимодействие с предприятиями, какое вовлечение, взаимодействие с региональными органами власти. Мы проверяем результаты на предприятиях: например проекты, которые находятся в стадии разработки и ещё не закончены. Мы даём обязательно обратную связь, даём рекомендации, как сделать лучше. Кроме этого, проверяем, как работает Фабрика процессов. Такая комплексная оценка позволяет нам оценить и понять – действительно ли РЦК работает так, как надо, чтобы получать соответствующие результаты, - рассказал Евгений Шустов, начальник отдела по работе с РЦК, консультантами партнерами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».Программа повышения производительности труда реализуется на предприятиях в течение 3 лет. Первые полгода работы под руководством экспертов РЦК позволяют по-другому посмотреть на производственные процессы, обучиться инструментам бережливого производства и научиться успешно применять их на практике.- Правильным нужно было выбрать пилотный проект, где показать максимальное внедрение, максимальное погружение и персонала, который задействован, и всех работников предприятия. Поэтому мы остановились на процессе оптимизации ввода и вывода насосного оборудования - скважин. Время на ремонт уже снижено, упорядочено и все лежит по полочкам, производительность труда уже выросла. Если раньше за неделю они могли отремонтировать, условно, 20 насосов, то сейчас 25. Результат налицо, - отметил Сергей Тараканов, генеральный директор ГУП «Белоблводоканал».После того как пилотный проект завершается, полученный опыт распространяется на все структурные подразделения компании. Для этого на предприятии создаётся проектный офис. Он помогает коллективу на основе специальных методик выявлять потери в производственных процессах и устранять их. Для проверки завершенного пилотного проекта экспертная комиссия выбрала «Белгородский хладокомбинат».- Мы планируем тиражировать полученные знания на других производственных потоках. В настоящее время уже открыто несколько новых проектов. Сотрудники Регионального центра компетенций постоянно проводили обучение, снабдили нас методическими материалами, - поделился Сергей Гришаев, финансовый директор АО «Белгородский хладокомбинат».Нацпроект «Производительность труда» реализуется в регионе с 2018 года. За это время в него включились 75 предприятий, из них 27 реализуются под управлением экспертов Регионального центра компетенций. В феврале этого года первое предприятие-участник под управлением РЦК - «Стройматериалы», получило одобрение Фонда развития промышленности на льготный займ. Такие достижения – результат добросовестной работы сплоченной команды.- Мы посетили несколько предприятий, которые показали свою эффективность, в том числе, одна из них позволила высвободить более 10 млн рублей свободных средств. Предприятия Белгородской области получили займы Федерального фонда промышленности под 1% до 300 млн рублей. Поэтому оцениваю, в целом, реализацию национального проекта, как очень хорошую, - подчеркнул Алексей Михайлов, заместитель директора департамента производительности и эффективности Минэкономразвития РФ.По итогам проведения сертификации экспертная комиссия дала положительное заключение. Сертификация РЦК в сфере производительности труда Белгородской области прошла успешно. Узнать более подробную информацию о нацпроекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.На правах рекламы.