"Саботаж или некомпетентность": глава Белгородской области не смог дозвониться к себе в приемную

фото: сайт правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не смог записаться к себе на прием. Он раскритиковал работу чиновников, которые занимаются обращениями граждан, во время еженедельного рабочего совещания 1 марта.

– Три месяца не могу добиться, чтобы у нас была качественная запись по личным вопросам. Если вы обратили внимание, сейчас набирал – никто трубку не берет. Не верю, что пока мы с вами тут сидим, шквал звонков от населения. Я не понимаю, что происходит: либо саботаж, либо некомпетентность сотрудников, – обратился к коллегам Гладков.

Глава региона заявил, что уже устал получать жалобы от людей, которые не могут попасть на прием с личным вопросом.

– Вещь недопустимая. Все должно происходить автоматически, человек не д