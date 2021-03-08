Белгородская область по вакцинации от коронавируса заняла второе место в ЦФО и пятое по России

Белгородская область по вакцинации от коронавируса заняла второе место ЦФО и пятое по России.

После подведения итогов иммунизации жителей от коронавируса за февраль 2021 года определились фавориты. Белгородская область заняла 2-е место в Центральном федеральном округе и 5-е — по стране. Всего в регионе привито 5,37% белгородцев.

На 1-м месте по России – Магаданская область (9,03%), следом идут Сахалинская область(6,02%), Чукотка (5,9%), Москва (5,52%) и Якутия (5,25%).

Отметим, что самые низкие темпы вакцинации зафиксированы в регионах Северного Кавказа, а также в Пермском крае и Ростовской области. Также заметно снизился рост вакцинированных в Хабаровском крае и Чувашии. При этом по состоянию на 6 марта в Белгородской области две прививки уже получили 45 093 человек, а первую — 85 675 белгородцев.