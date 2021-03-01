Весна на Белгородчину пришла нынче по календарю

Ночью еще возможны небольшие морозы, а днем температура поднимется до плюсовых значений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Весна на Белгородчину в нынешнем году пришла по календарю. Как сообщают в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 2 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки, в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер западный ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а вот днем воздух прогреется до плюс 5 градусов.

В Белгороде ночью синоптики обещают температуру в пределах от 0 до 2 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла