В Белгородской области число новых заболеваний коронавирусом медленно идет на спад. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области число новых заболеваний коронавирусной инфекцией идет на спад. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 92 новых заболевания, всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 31 448 жителей.

К сожалению, за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончалась жительница Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице. По состоянию на 28 февраля число жертв опасного вируса достигло 485 человек.

На госпитализации находится 983 белгородца, 49 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наибольшее число новых заболеваний зарегистрировано в Белгороде – 25 случаев (всего с начала пандемии – 8 488), в Старооскольсокм городском округе – 16 (5 181) и Алексеевском городском округе – 13 (1 381).