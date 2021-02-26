В НИУ «БелГУ» состоялся вечер памяти Почетного гражданина Белгородской области, заслуженного врача РФ, профессора Владимира Куликовского

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

23 февраля Владимиру Куликовскому исполнился бы семьдесят один год. Почтить память ушедшего в октябре прошлого года выдающегося хирурга, который много лет отдал развитию здравоохранения области, руководил в последние годы большим коллективом медицинского института НИУ «БелГУ», собрались в молодежном культурном центре. Пришли студенты, ученики, коллеги, друзья, родные Владимира Куликовского.

Почётными гостями мероприятия стали ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, дочь Владимира Куликовского Марина Баранова и ее семья, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора города Белгорода, протоиерей Олег Кобец, глава администрации поселка Борисовка Алексей Хуторной, директор медицинского института Николай Белоусов, представители медицинского сообщества.

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Биография и профессиональный путь выдающегося врача, профессора Владимира Куликовского отразились в фотогалерее и кадрах из фильма, снятого несколько лет назад. Открывший вечер памяти ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил масштаб личности доктора Куликовского, его профессиональные и личностные качества, которые создали ему непререкаемый авторитет на Белгородчине. В частности, Олег Полухин сказал:

- Весь его образ жизни, энергия, которой он обладал, говорили о том, что впереди у него великие дела и свершения. И тем больше мы чувствуем горе, потому что Владимир Фёдорович ушёл, не завершив всех своих многочисленных планов по развитию мединститута и здравоохранения области.

Дорогими воспоминаниями о близком человеке поделилась дочь Владимира Куликовского Марина Баранова. Она рассказала о том, как сегодня воплощается его замысел, к которому он шел в последнее время – создание музея медицины Белгородской области на его малой родине – в Борисовке.

Каждый из выходивших на сцену в этот вечер вспоминал минуты, часы, дни, проведённые рядом с Владимиром Куликовским.

На вечере памяти Владимира Куликовского благодарностями университета были награждены волонтеры-медики, которые помогали и продолжают помогать людям в период пандемии коронавируса. Марина Баранова подарила каждому из них монографию своего отца.