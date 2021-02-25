Металлоинвест объявил финансовые итоги за 2020 год

Компания продолжает держать фокус на устойчивое развитие.

Финансовые результаты ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, одного из региональных производителей высококачественной стали, за 2020 год таковы: выручка снизилась на 7,9% чистая прибыль – на 22,8%, но уменьшился и общий долг (-9,5% по сравнению с 31 декабря 2019 года). Рентабельность EBITDA, напротив, показала рост: 38,5% против 36,1% предыдущего года.

Что касается производства, то в плюсе на 0,5% железная руда, а окатыши, ГБЖ/ПВЖ и чугун – минус 1,8%, 0,9% и 16,3% соответственно.

Генеральный директор Управляющей компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев так комментирует прошедший год:

- В 2020 году стратегия Компании, направленная на повышение качества продукции и обеспечение стабильного сбыта, продемонстрировала свою устойчивость. Несмотря на внешние вызовы, Компания показала хорошие финансовые результаты.

Главным событием прошедшего года стала пандемия COVID-19, и Компания приняла ряд мер, направленных на обеспечение безопасности не только своих сотрудников, но и всех жителей регионов присутствия. Оперативно были развернуты обширные программы помощи медицинским учреждениям, дважды проводилась индексация заработной платы сотрудников.

Продолжая фокус на устойчивое развитие, в феврале текущего года Компания представила Стратегию качественных изменений, рассчитанную до 2032 года. Миссия Металлоинвеста – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. Мы видим нашу Компанию мировым лидером в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции, являющейся основой движения металлургической отрасли в сторону внедрения «зеленых» технологий и снижения углеродного следа, - прогнозирует руководитель.

- Усилия Компании были во многом направлены на оптимизацию издержек, что обеспечило рост рентабельности EBITDA до 38,5% с 36,1% годом ранее. Отдельно стоит отметить вклад четвертого квартала в итоги года, что стало лучшим квартальным показателем Компании за последние 8 лет. Мы ожидаем, что благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в начале 2021 года, - добавляет Алексей В