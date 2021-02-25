Депутаты Белгородской областной Думы утвердили Евгения Мирошникова и Елену Батанову на государственных должностях

В правительстве Белгородской области - новые кадровые назначения.

В правительстве Белгородской области - новые кадровые назначения. Сегодня, 25 февраля, во время пятого заседания Белгородской областной Думы депутаты единогласно утвердили Евгения Мирошникова и Елену Батанову на государственных должностях. В работе сессии принял участие врио губернатора региона Вячеслав Гладков, который неделей ранее предложил кандидатуру Евгения Мирошникова на должность первого заместителя губернатора — начальника регионального департамента цифрового развития, а Елену Батанову на должность начальника департамента социальной защиты населения и труда области.