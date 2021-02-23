В канун Дня защитника Отечества представители руководства Управления Росгвардии по Белгородской области навестили семьи сотрудников спецподразделений, находящихся в служебной командировке. спецназа Росгвардии. Заместитель начальника Управления, полковник полиции Алексей Арбузов вручил подарки от имени врио губернатора области Вячеслава Гладкова и отметил:- Вы являетесь надежным тылом для своих мужей, хранительницами домашнего очага, в отсутствии мужей все бремя заботы о семье ложится на ваши плечи.Алексей Арбузов от имени руководства и всего личного состава территориального Управления выразил благодарность женам сотрудников. Росгвардеец предложил семьям коллег помощь в решении бытовых вопросов, заверив, что они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны регионального ведомства.