В Белгороде осудили последнего фигуранта по делу о мошенничестве с недвижимостью на сумму свыше тридцати миллионов рублей. Уголовное дело находилось в производстве Следственного управления УМВД области. По информации ведомства, незаконным бизнесом промышляли трое местных жителей. Для придания своей деятельности видимости легальной они зарегистрировали коммерческие организации и, используя их реквизиты, распространили рекламные объявления о предоставлении займов под залог недвижимого имущества. Схема обмана была рассчитана на тех, кому банки отказали в кредитах.- Злоумышленники вводили клиентов в заблуждение, сообщая им, что для получения займа под залог недвижимости необходимо переоформить право собственности на жилье и подписать договор купли-продажи. Фактически же обвиняемые обеспечивали себе возможность беспрепятственно распоряжаться чужим имуществом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД. После получения займа клиент попадал в настоящую кабалу. Часть суммы удерживалась сразу, якобы в счет первого взноса. Позже неподъемные штрафы, пени и проценты. После этого злоумышленники выселяли граждан из их жилья, мотивируя это неуплатой долга и убеждая в законности своих действий. Всего от их действий пострадали семнадцать человек, - сообщили в полиции.Собранные Следственным управлением УМВД области доказательства суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Главный фигурант – 34-летний житель Белгорода, получил десять лет лишения свободы. Удовлетворены также иски потерпевших о возмещении им материального вреда за счет арестованного имущества злоумышленника. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.Двух других подельников осудили чуть раньше. 41-летнего жителя Белгорода приговорили к двум годам лишения свободы, а 36-летнего участника аферы – к трем годам.