Основная цель нацпроекта – повышение производительности труда в России ежегодно на 5% к 2024 году. В регионе Национальный проект стартовал в 2018 году и реализуется по нескольким направлениям: обучение и повышение квалификации руководителей и сотрудников предприятий-участников, адресная поддержка предприятий по повышению производительности труда и льготное кредитование проектов, направленных на развитие предприятий.Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках нацпроекта предоставляет льготные займы. Из 74 предприятий-участников нацпроекта в Белгородской области уже три воспользовались этой услугой. Одно из них – АО «Стройматериалы» начало применять инструменты бережливого производства в 2019 году под управлением Регионального центра компетенций. А в феврале 2021 года уже получило одобрение на займ. С привлечением займа ФРП предприятие планирует повысить производительность труда на 87% за весь период реализации проекта.- Благодаря участию в нацпроекте мы получили возможность воспользоваться льготным займом под 1% по программе «Производительность труда» в ФРП для приобретения современного строительного оборудования. Это позволит нашей компании дополнительно повысить производительность труда, как в производстве извести, так и по предприятию, снизить себестоимость, повысить качество продукции и в целом сделать ее более конкурентоспособной, — рассказал Тихомир Петров генеральный директор АО «Стройматериалы».В 2020 году ФРП расширил список отраслей для финансирования проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях. В перечень отраслевых направлений добавлено «Производство пищевых продуктов», что дает дополнительный стимул развития предприятиям пищевой отрасли.Предприятия, желающие принять участие в нацпроекте «Производительность труда», могут подать заявку на сайте Федерального центра компетенций ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ.Информация вопросам льготного финансирования – на сайте ФРП https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/На правах рекламы.