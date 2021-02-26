Скандал вокруг покупки розового медведя стоимостью в 15 тысяч вызвал неоднозначную реакцию белгородцев

Скандал вокруг покупки 15-тысячного розового медведя вызвал неоднозначную реакцию белгородцев. Фото из открытых источников.

В одном из старооскольских магазинов в отделе игрушек произошел скандал. Эмоциональные высказывания покупателя в адрес продавца, включая нецензурную лексику, попали на видеокамеру магазина, и с легкой руки хозяйки магазина видео разошлось по соцсетям.

На данный момент покупатель, а это один из известных старооскольцев, признал, что был неправ и готов извиниться перед продавцом. Но само видео вызвало неоднозначную оценку белгородцев, которые в своих мнениях разошлись.

Одни категорически осуждают старооскольца, который с первых же слов повел себя грубо, оскорблял продавца, требуя принять у него бракованную игрушку и взамен выдать новую.

Позже выяснилось, что мужчина собирался подарить дорогостоящую игрушку дочери ко дню рождения. Залог в размере 5 тысяч рублей он оставил в магазине накануне, а уже за самой игрушкой приехал в день рождения дочери. Оставшуюся сумму он оплатил картой и не взял чек, так как спешил на детский праздник. Обнаружив брак, он пообещал дочери, что скоро привезет нового медведя. Но в магазине продавец отказалась менять игрушку, мотивировав тем, что у покупателя не оказалось чека.

Столь настойчивое желание мужчины подарить дочери именно розового медведя объясняется тем, что не так давно он потерял жену, а дочь маму, которая пообещала ей подарить розового мишку…