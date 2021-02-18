В отношении 31-летней жительницы Белгородской области возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Белгородской области. Полиции удалось установить организатора бизнеса в сфере интим-услуг, хотя ее настоящего имени не знали не только клиенты, но и сами девушки.По информации оперативников, злоумышленница тщательно конспирировала криминальную деятельность. Для общения женщина использовала мессенджеры, а также телефоны, абонентские номера которых на нее не были зарегистрированы.Девушки, которых она подбирала через сети Интернет размещая объявление о вакансиях в сфере эскорт-услуг, оказывали интимные услуги на территории областного центра. Сама подозреваемая принимала заказы, а также контролировала, чтобы анкеты ее работниц всегда находились в топе тематического сайта. При этом злоумышленница забирала себе половину суммы от каждой сделки. Деньги девушки и их клиенты перечисляли на банковский счет, который принадлежал родственнику подозреваемой.Сотрудники УМВД совместно с сотрудниками ОМОНа Росгвардии задержали подозреваемую и провели в ее квартире провели обыск. У женщины изъяли записную книжку, которая содержала сведения о противоправной деятельности, телефоны и денежные средства.В отношении злоумышленницы отдел дознания УМВД России Белгорода возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.241 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация занятия проституцией). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Женщина не отрицала своей вины и дала признательные показания.