Инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Губкину Оксана Захарова на дому вручила паспорт гражданина Российской Федерации 80-летней местной жительнице. К сожалению, пенсионерка по состоянию здоровья не смогла самостоятельно обратиться за получением паспорта. И ей навстречу пошли полицейские.Сотрудник подразделения поздравила пенсионерку с получением документа, пожелала ей здоровья и долголетия.Правоохранители отмечают, что всегда готовы прийти на помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Обратиться за консультацией жители Губкинского городского округа могут по телефонам: 8 (47241) 7-00-17, 7-10-23.