Белгородец предстанет перед судом за убийство двух человек. Фото: "КП" Архив

40-летний житель Белгорода предстанет перед судом по обвинению в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Приревновав подругу, мужчина сначала ударил ножом ее, а затем своего приятеля.

Во время следствия было выяснено, что в ночь на 28 июня 2020 года обвиняемый был в квартире у приятеля в Белгороде. Вместе с 30-летней подругой они выпивали. Когда хозяин квартиры вышел в комнату, между оставшимися на кухне мужчиной и женщиной произошла ссора. Из ревности обвиняемый нанес удар ножом в грудь молодой женщине. Приятеля он настиг в комнате и тоже нанес несколько ножевых ранений приятелю. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

Когда обвиняемый осознал, что обе его жертвы мертвы, он попытался удалить следы преступления, а затем покинул квартиру. Но в кратчайшие сроки был задержан. Во время задержания следователи совместно следователями-криминалистами и оперативными сотрудниками полиции обнаружили орудие преступления и другие предметы, в том числе принадлежавшие потерпевшим.

В ближайшее время мужчина должен предстать перед судом.