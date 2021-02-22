Стихи Льва Протасова «Россиюшка» в эти дни звучат по-особому. Их читают белгородские ветераны, росгвардейцы и кадеты. В рамках празднования Дня защитника Отечества, 210-летия образования войск правопорядка и 5-летия образования войск национальной гвардии Российской Федерации Управление Росгвардии по Белгородской области инициировало создание патриотического проекта «Россиюшка». Руководство «Белгород медиа» поддержало задумку и присоединилось к его реализации.В основе проекта - художественная декламация стихотворения Льва Протасова «Россиюшка». Проникновенные стихи читают ветеран Великой Отечественной войны Николай Зинченко, военнослужащий регионального управления Росгвардии Андрей Сушков и кадет Северной школы №2 Белгородского района Артем Поддубный.Содействие в подготовке роликов оказали администрации государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» и музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».