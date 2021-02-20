Главный музыкальный фестиваль региона — BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» в 2021 году отпразднует своё десятилетие. Проведение основных событий запланировано на лето. Для самых преданных меломанов, в ожидании юбилейного фестиваля с 3 по 6 марта арт-директор, виолончелист-виртуоз Борислав Струлёв представит музыкальные и образовательные события.3 и 4марта Борислав Струлёв, и информационное агентство и газета «Музыкальный Клондайк», многопрофильная компания «Арт – Центр ПЛЮС» и Белгородская государственная филармония представят IVфорум «Media+Music», посвященный современным информационным возможностям и новым медиа-профессиям. В этом году форум состоится в онлайн формате, его трансляция будет доступна в сообществах Вконтакте, Facebook и YouTube информационного агентства «Музыкальный Клондайк» и Белгородской филармонии. Среди спикеров продюсеры, эксперты, директора филармоний, основатели компаний, успешные журналисты, музыканты, обозреватели, музыкальные критики:Борислав Струлёв - арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest», музыкант, продюсер; Елена Лащенко – основатель многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и информационного агентства «Музыкальный Клондайк», издатель, эксперт-консультант, журналист; Алексей Николаев – основатель и ведущий эксперт консультационного бюро InSimple, лектор в бизнес-школе RMA, автор курсов «Основы музыкального бизнеса и менеджмент артиста» и «Как открыть свой рекорд-лейбл?»; Валерий Ворона – российский скрипач и музыкальный педагог, общественный деятель; кандидат искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ. Ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова; Евгений Стодушный - преподаватель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, генеральный директор Красноярской краевой филармонии, член правления Союза концертных организаций России; Ирина Устинова – директор Карельской государственной филармонии, заслуженный работник культуры Республики Карелия; Алексей Трифонов – член Президиума Фонда поддержки культурных инициатив«MUSICAETERNA», художественный руководитель и куратор международного фестиваля искусств «Стрелка» (Нижнии Новгород); Мария Кричевская – креативныи директор «Радио Русскии Берлин» (Берлин, Германия); Алексей Дементьев — владелец звукозаписывающей студии «Лига» Москва, независимый продюсер, звукорежиссер; Геннадии Кацов — русско-американский поэт, писатель, эссеист, литературный критик, журналист, теле- и радиоведущий; Рика Кацова – издатель, продюсер. Основатель издательства КРиК (Нью-Йорк) и со-основатель русско-американского новостного портала RUNYweb.com; Яна Бесядынская – оперная певица, продюсер, посол доброй воли российской ассоциации ООН; Екатерина Андреева – кандидат экономических наук, управляющий партнер и со-основатель «Концертной Компании КИТ».5 марта в 19:00 Борислав Струлёв выступит в Органном зале с солистом филармонии, органистом, лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным. В программе «Лучшее от классиков» на органе и виолончели будут исполнены произведения Шуберта, Шопена, Шумана, Глюка, Рахманинова.6 марта в 17:00 виолончелист будет солировать с симфоническим оркестром под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова. В программе «Виолончельная романтика» прозвучат сочинения Р. Щедрина, Г. Форе, К. Сен-Санса …С 10 по 15 марта в онлайн-формате пройдет II Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых исполнителей в сфере музыкального искусства «BelgorodMusicFest Competition-2021». В конкурсе примут участие юные исполнители с 7 до 18 лет. Победителей будут выбирать в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные и клавишные народные инструменты».