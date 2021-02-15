Белгородские росгвардейцы встретились с участником боевых действий в Афганистане Николаем Хорунжим

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана состоялась встреча личного состава Управления Росгвардии по Белгородской области с ветераном Отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского, участником боевых действий в республике Афганистан полковником в отставке Николаем Хорунжим. В знак уважения к воинам-интернационалистам, погибшим вдали от родного дома, росгвардейцы вместе с полковником в отставке Николаем Хорунжим, председателем Белгородского городского отделения организации «Боевое братство» Владимиром Коротких возложили венки и цветы к памятникам «Памяти павшим в Афганистане» и «Погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах».

Памятные мероприятия продолжились на базе ОМОН Росгвардии, где начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин поздравил ветерана внутренних войск с годовщиной вывода советских войск из Афганистана и вручил юбилейную медаль.

Полковник полиции Дмитрий Мещерин подчеркнул:

- Наша встреча – это дань памяти и уважения всем участникам трагических событий афганской войны – и павшим, и живым. Подвиг воинов-интернационалистов, не вернувшихся домой из боя, как пример беззаветной преданности присяге и Отечеству, навеки сохранится в сердце каждого из нас.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В завершение мероприятия росгвардейцы продемонстрировали почетному гостю новейшие образцы вооружения, специальной техники и экипировки состоящей на вооружении ведомства.

Отметим, что Николай Хорунжий закончил Саратовское военное училище имени Дзержинского, Военную Академию имени Фрунзе. Командовал танковой ротой, учебной частью, полком. Имеет ряд изобретений в области вооружения. Участвовал в Афганских событиях, работал военным консультантом при формировании Афганской национальной армии. После Афганистана командовал президентским полком первого президента СССР.

Полковник Николай Хорунжий — это высокопрофессиональный войсковой офицер, который за время пребывания в Афганистане 18 раз представлялся командованием к высоким государственным наградам за участие в боевых действиях.