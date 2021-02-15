Врио губернатора Белгородской области объявил о новых кадровых назначениях. Фото: "КП" Архив

Сегодня на утреннем оперативном совещании врио губернатора Вячеслав Гладков объявил о новых кадровых назначениях в правительстве Белгородской области. Названы новый руководитель администрации и исполняющий обязанности первого заместителя главы региона.

Евгений Мирошников будет совмещать пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора с должностью начальника департамента цифрового развития региона. Вячеслав Гладков отметил, что в 2020 году Евгений Мирошников был признан «IT-лидером года» по версии всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» и подчеркнул, что цифровая трансформация — базовое направление в любой сфере деятельности.

Администрацию губернатора возглавил Алексей Семенихин. Несмотря на то, то ему 37 лет, в федеральных органах исполнительной власти он уже успел проработать более 13 лет. Последнее место его работы – заместитель директора департамента Минэкономразвития России. Эту должность он занимал более трех лет. Приоритетными направлениями деятельности Алексея Семинихина станут общая реализация национальных проектов в регионе и эффективность деятельности органов исполнительной власти, отметил Вячеслав Гладков.