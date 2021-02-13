На сегодняшний день в Белгородской области зарегистрировано порядка 39 500 владельцев оружия. О том, кто и как их контролирует, «Комсомолке» рассказали в региональном управлении Росгвардии.Наш собеседник - Галина Вишнякова, старший инспектор по контролю за оборотом гражданского оружия Центра лицензионно-разрешительной работы. Вопреки гендерным стереотипам она отлично разбирается в том, что традиционно считается мужской привилегией.КТО ИЗ БЕЛГОРОДЦЕВ И ЗАЧЕМ ВООРУЖАЕТСЯГалина Алексеевна вспоминает, что еще в детстве с интересом смотрела фильмы о сыщиках и детективах. Особенно вдохновляла картина «Место встречи изменить нельзя». Ее мечтой было стать следователем. Но то, что сегодня она служит закону в другом статусе, Галину Вишнякову ничуть не огорчает. В лицензионно-разрешительную службу она пришла в 2006 году, вскоре после переезда в Белгород из Казахстана, и именно здесь нашла свое призвание. Профессиональный праздник, который подразделение отмечает 12 февраля, она встретила в качестве одного из самых опытных сотрудников – работе с оружием она посвятила 15 лет.- В круг моих обязанностей входит контроль за оборотом зарегистрированного гражданского оружия. Это то, которое находится у охотников, а также травматическое (ограниченного поражения). Лично я работаю с нарезным оружием и веду контроль за коллекционерами. В нашей области их порядка 30 человек. За последние пару лет количество владельцев нарезного оружия увеличилось. Кто-то продает или сдает оружие за ненадобностью или из-за возраста, кто-то наоборот покупает новое. Своеобразный круговорот, но оружия на руках у людей становится больше, - рассказала Галина Вишнякова.ПРАВА НА ОРУЖИЕ ЗА ГОД ЛИШИЛИСЬ БОЛЬШЕ 150 ЧЕЛОВЕКПо словам нашей собеседницы, сейчас у белгородцев официально хранится больше 59 единиц оружия. В 2020 году сотрудники Росгвардии проверили больше 30 500 владельцев. В итоге выявили более 900 нарушений. Из оборота изъяли свыше 1 тысячи единиц гражданского оружия, аннулировано было 156 разрешений на право хранения и ношения. Добровольно белгородцы сдали 195 единиц оружия.Галина Вишнякова рассказала, какие требования предъявляются к владельцам. Приобрести оружие может не каждый.– В первую очередь - возраст: гладкоствольное оружие можно получить с 18 лет, «травматическое» – с 21 года. Нарезное могут приобрести только те, кто минимум пять лет пользовался гладкоствольным, - объяснила старший инспектор.Если вы решили стать охотником, придется отучиться и получить охотбилет. Гладкоствольное гражданское оружие предназначено в основном для охоты. Хотя бывают и случаи, когда оно выдается и для самообороны. В лицензионно-разрешительную службу также придется предъявить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.- Мы тщательно проверяем все документы, а также «историю» будущих владельцев оружия. Смотрим, чтобы не было судимостей, административных правонарушений. Также учитываются первичные проступки в сфере оборота наркотиков, - рассказала Галина Вишнякова.ГДЕ УЧАТ ОХОТНИКОВПо словам сотрудницы Росгвардии, всего в Белгородской области пять образовательных учреждений, которые получили лицензию на обучение будущих охотников. Кандидатам предстоит освоить специальную образовательную программу. На экзамене присутствуют сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы, которые оценят насколько обучающиеся освоили законодательную базу, научились обращаться с оружием, усвоили правила его применения и хранения.Купить оружие, просто придя в магазин, не получится. Такое возможно только в кино.- Оружие продается только по лицензии. Сейчас даже арбалеты, которые больше 45 килограмм, необходимо ставить на учет, - объясняет Галина Алексеевна. - Люди приходят разные. Сейчас, в связи с пандемией, заявления все чаще подают через портал Госуслуг. Стараемся ограничить личные контакты. Но все равно человек должен принести оружие на осмотр. Поскольку я работаю с нарезным оружием, ко мне, как правило, приходят люди со стажем, опытные.После сбора всех документов лицензия на приобретение оружия выдается на шесть месяцев. Купив оружие, его необходимо в течение двух недель поставить на учет.- Человек обращается к нам, чтобы мы ему выдали разрешение на хранение и ношение этого оружия. А само разрешение выдается на пять лет. Для продления снова предоставляется медсправка, проверяется место хранения и охотбилет, а также не было ли у человека каких-либо нарушений законодательства. Владельцы травматическое оружие через пять лет проходят повторное обучение, - рассказала старший инспектор.О БЕЛГОРОДСКИХ ШЕРЛОКАХПомимо оружия, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы контролируют и работу ЧОПов, а также частных детективов. Оказывается, в Белгородской области есть свои Шерлоки.- Они также получают лицензию и удостоверение на свою деятельность. Их тоже проверяют на предмет нарушения закона. В противном случае они не могут работать детективами. В лицензии прописывается, чем конкретно можно заниматься. Их у нас немного, но есть. Причем, и женщины, и мужчины, - отметила Галина Вишнякова.В Центре лицензионно-разрешительной работы, где она несет службу, коллектив преимущественно мужской - всего пять представительниц прекрасного пола.- Когда начинала работать, всегда говорили – у нас нет женщин, есть сотрудники. А сейчас уже стереотипы о том, что это чисто мужская профессия, стираются, - говорит наша собеседница.По её словам, коллектив у них дружный. Все праздники, и профессиональный в том числе, не обходится без чая с тортом. Скромно и душевно.