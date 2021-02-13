Многодетная мать за неуплату алиментов проведет 4 месяца в тюрьме. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области словосочетание «многодетная мать» и «неуплата алиментов» стало возможным. 30-летняя жительница Волоконовского района проведет 4 месяца в колонии общего режима за неуплату алиментов своим пятерым несовершеннолетним детям. Мать, лишенная родительских прав, не исполняла обязанности по выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей и к тому же вела асоциальный образ жизни. До этого отбывала наказание по ст. 158 УК РФ (Кража).

В Волоконовском районном отделении судебные х приставов находится исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании задолженности по алиментам на сумму свыше 422 тысяч рублей.

Судебные приставы не раз проводили беседы с должницей, призывали к выполнению материнского долга, предупреждали о наступлении административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Безрезультатно. Попытки судебных приставов помочь в трудоустройстве также были безуспешны: женщина отказывалась вставать на учет в центр занятости.

Кроме этого, должница была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. В результате ей назначили наказание в виде обязательных работ на 90 часов.

Но админнаказание не повлияло на многодетную мать, она продолжала безответственно относиться к своим детям. В связи с этим дознавателем Волоконовского районного отделения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Суд приговорил должницу к лишению свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.