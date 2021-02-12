Самый мимимишный сотрудник полиции – белгородские кинологи показали нового питомца Лаки

Лаки, как и большинство малышей, игривый и любопытный - хорошие качества для будущего следопыта.

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Белгородской области показали своего нового питомца. Два месяца назад в подразделении появился на свет золотистый лабрадор. Малышу дали имя Лаки. Он производит впечатление сытого и довольного жизнью щенка, а, глядя на него, невозможно сдержать улыбку.

Двухмесячный малыш уже учится ходить на поводке и готовится к службе. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Лаки, как и большинство малышей, игривый и любопытный - хорошие качества для будущего следопыта. Пока он только начинает осваивать азы будущей профессии – учится послушанию. Одним из первых с новым питомцев познакомился представитель Общественного совета при УМВД Денис Загребайлов. Лаки продемонстрировал ему, как он умеет ходить на поводке, и попробовал на вкус шнурки гостя.

Лаки попробовал на вкус шнурки гостя. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Начальник Центра кинологической службы Борис Ланин и его заместитель Роман Бордаев провели для общественника экскурсию по подразделению. Он также смог понаблюдать за утренней тренировкой. Кинологи как раз учили своих питомцев распознавать запахи и находить запрещенные вещества.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Всего на службе в полиции Белгородской области 143 четвероногих стража порядка. За прошлый год они помогли правоохранителям раскрыть 372 преступления. Служебные собаки незаменимые помощники полицейских при поиске наркотиков, взрывных веществ и устройств, а также при задержании и конвоировании преступников.