Спортсмен из Белгородской области Иван Щепук сразится в финале международного турнира по боксу

Фото: rusboxing.ru.

В Комсомольске-на-Амуре проходят Международные соревнования, посвященные памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. В весовой категории до 75 кг в соревнованиях участвует боксер из поселка Уразово Белгородской области Иван Щепук. На турнире он уже провел два успешных для себя поединка, которые и привели его в полуфинал. На этой стадии, в пятницу, 19 февраля, он встретился со спортсменом из Комсомольска-на-Амуре Никитой Берчанским. Несмотря на огромную поддержку болельщиками в зале местного боксера, спортсмен из Белгородской области сумел отправить его в нокаут уже в первом раунде. И теперь поборется за золотые медали турнира.

Финалы пройдут в субботу, 20 февраля, в физкультурно-спортивном комплексе «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре.

Отметим, что в этом году в турнире принимают участие 138 спортсменов 2003-2004 годов рождения из России, Узбекистана, Афганистана, Молдовы, Польши, Беларуси и Украины. Соревнования проводятся в 17-й раз, из которых в 6-й раз - в статусе международных.