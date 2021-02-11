В пункте пропуска Нехотеевка во время пограничного контроля задержали гражданина, который предъявил на паспортный контроль паспорт гражданина Украины. При проверке выяснилось, что документ является недействительным. Более того, он не принадлежит предъявителю. Сам мужчина оказался гражданином РФ, 1993 года рождения, который проходит по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств, в качестве подозреваемого. Находясь под домашним арестом, согласно подписке о невыезде, россиянин предпринял попытку покинуть территорию РФ, скрыться на территории Украины с целью избежать возможной уголовной ответственности.Задержанного передали сотрудникам ГУ МВД России Москвы.Отметим, что помимо ранее предъявленных обвинений, ему придется еще ответить за покушение на пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из России.