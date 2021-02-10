Белгородский таксист помешал телефонным мошенникам похитить сбережения пенсионерки и привез деньги в полицию

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Находчивый таксист из Белгорода не дал мошенникам обвести себя вокруг пальца, а заодно спас накопления незнакомой ему пенсионерки. Аферисты хотели использовать мужчину в качестве курьера.

Злоумышленник позвонил ему под видом клиента, попросил забрать у его бабушки документы и привезти на вокзал. Когда водитель сообщил, что пенсионерка передала конверт, загадочный незнакомец заявил, что уже уехал. Заказчик также объяснил, что в конверте находятся не документы, а деньги – 110 тысяч рублей, и попросил перевести их на карту.

Смекнув, что здесь что-то неладное, водитель такси проконсультировался с работающей в банке приятельницей и по ее совету приехал в полицию.

- Как выяснилось, несколькими часами ранее мошенник позвонил пенсионерке и, представившись ее внуком, сообщил, что якобы попал в ДТП. Злоумышленник попросил женщину помочь ему собрать необходимую сумму, чтобы избежать неприятностей с законом. Испугавшись, пенсионерка согласилась выручить внука и собрала все свои сбережения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По указанию телефонного мошенника, женщина передала деньги курьеру, которым, к огорчению злоумышленников, оказался законопослушный водитель такси. Только благодаря ему пенсионерка не лишилась своих накоплений. Деньги ей уже возвращены.

Сотрудники УМВД в очередной раз призывают белгородцев быть бдительными, ни под каким предлогом не передавать деньги незнакомым людям и не переводить на сторонние счета. Аферисты могут представиться кем угодно: вашим родственником, сотрудником банка или правоохранительных органов. При поступлении подозрительных звонков обращайтесь в полицию.