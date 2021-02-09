Новый взгляд на привычную работу

Участие в нацпроекте позволило уменьшить на предприятии время простоев оборудования и сократить лишние перемещения

Главная задача нацпроекта «Производительность труда» – повышение производительности и эффективности путем сокращения потерь. В Белгородской области участниками проекта уже стали более 70 предприятий. Одно из них – староосколькое «Белрегионцентр». Компания работает с 2000 года и за это время смогла войти в двадцатку крупнейших производителей лакокрасочной продукции России.

Эксперты белгородского РЦК работали здесь 6 месяцев и научили сотрудников компании по-новому смотреть на свою работу. За это время в «Белрегионцентре» были внедрены инструменты бережливого производства, благодаря которым будет обеспечено дальнейшее снижение себестоимости продукции, что должно привести к повышению ее конкурентоспособности. На предприятии обещают – процесс улучшений будет постоянным, для этого здесь создали свой проектный офис.

- Кураторы РЦК проводили у нас обучение, знакомили нас с разными методами анализа, для нас действенным оказался метод разбора проблем «5 почему», раньше при возникновении проблемы мы старались ее решить, сейчас мы находим суть этой проблемы. На первый взгляд не всегда первоначальное решение оказывается правильным, когда докапываешься до сути, находишь именно ту проблему, именно ту загвоздку, которая не дает нам работать, - делится руководитель проектного офиса ООО «Белрегионцентр» Светлана Любина.

Несмотря на то, что активность покупателей лакокрасочных материалов имеет сезонный характер, на предприятии уже зафиксировали рост продаж. Пока только на 5%. Ближе к лету эта цифра будет расти.

Руководитель проекта РЦК Сергей Капустин.

- Цели, которые были поставлены нами в начале проекта, были полностью достигнуты – повышение выработки на 16%, снижение времени протекания процессов – 20%, и уменьшение незавершенного производства на 23%, - отметил руководитель проекта РЦК Сергей Капустин.

Участие в нацпроекте позволило уменьшить на предприятии время простоев оборудования и сократить лишние перемещения. Разработаны стандарты работы для каждой операции – минимизированы потери. Останавливаться на достигнутом организация не собирается, уже установлены бизнес цели на ближайшее будущее.

Директор ООО «Белрегионцентр» Валерий Никифоров.

- Дальнейшие перспективы - как минимум максимально автоматизироваться, чтобы была конкурентноспособная продукция, если будет конкурентноспособная продукция, тогда будет расти зарплата и налоговые отчисления, - подчеркнул директор ООО «Белрегионцентр» Валерий Никифоров.

Ключом к успеху, несомненно, является высокая вовлеченность руководства предприятия и сотрудников в процесс непрерывных улучшений. На предприятии внедрена система подачи предложений по улучшениям. Это поможет совершенствовать работу в дальнейшем.

Повысить производительность труда на своем предприятии может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта «Производительность труда». Подробную информацию можно узнать на сайте https://производительность.рф.

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