Белгородка из ревности едва не убила свою соперницу. Фото: "КП" Архив

Жительница поселка Октябрьский едва не убила свою соперницу из ревности. Она нанесла ей множественные ножевые ранения, и лишь активное сопротивление потерпевшей и вмешательство подоспевших свидетелей преступления помешали ей довести свой замысел до конца.

Во время следственных действий и в ходе судебных разбирательств было установлено, что в августе 2020 года подсудимая пришла в магазин в поселке Октябрьский, где продавцом работала новая подруга ее сожителя. Из ревности она решила убить соперницу. В ход пошел нож, который женщина принесла с собой, и им она ударила свою соперницу в спину. Потерпевшая сопротивлялась, а нападавшая продолжала наносить удары. Тут в магазин подоспел посетитель и не позволил довести до конца преступный умысел.

Собранные следственным отделом по Белгородскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице поселка Октябрьский. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.