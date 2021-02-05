Под Белгородом группа подростков избила сверстника

фото из архива "КП". Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Поражающее жестокостью видео из Строителя появилось накануне вечером в социальных сетях. Группа подростков (по голосам и внешнему виду лет 12-13) избила сверстника. Парня поставили на колени, били по лицу и заставляли извиняться за то, что он предложил девочке встречаться. Несколько человек записывали происходящее на телефон.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что мама пострадавшего подростка обратилась с заявлением в яковлевский отдел полиции. Мальчику выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители начали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Отреагировал на жуткий инцидент и глава администрации Яковлевского горокруга Андрей Чесноков. Он возмутился поведением ребят:

- Такое недопустимо ни при каких обстоятельствах! Всегда можно найти выход из любой ситуации мирным путем и в диалоге. К сожалению, ни мы, ни родители не смогли объяснить им как правильно себя вести в современном обществе. Ребята в таком юном возрасте неосознанно могут загубить свою жизнь, - заявил чиновник.

Также по словам Андрея Чеснокова, он взял ситуацию под личный контроль. Планирует встретиться с пострадавшей стороной.