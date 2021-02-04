Ровеньский район Белгородской области: отдаленный – не значит «забытый»

Фото пресс-службы Управления образования Белгородской области.

Сотрудники областного департамента образования и представители СМИ Белгородского региона посетили три общеобразовательные школы Ровеньского района, на площадках которых реализуются мультипроекты «Школа полного дня» и «К успеху вместе!».

Учить и воспитывать всех, учитывая возможности каждого

Такой принцип работы коллектива Новоалександровской средней общеобразовательной школы синхронизируется с задачей мультипроектов «Школа полного дня» и «К успеху вместе!» А задача непроста – выровнять шансы всех детей на получение качественного образования. Но это возможно через систему наставничества школ, учителей, методистов, учеников; через работу со слабоуспевающими школьниками; через создание комфортной образовательной среды в формате школы полного дня.

Единого рецепта для всех не существует. Именно поэтому задача каждой школы – стать для своих воспитанников открытым образовательным и эмоциональным пространством. Как же эта работа организована в Новоалександровке?

Во внеурочном модуле «Начинаем изучать английский язык» используется технология «Flashcards». Она помогает эффективно обогащать словарный запас школьников. А результаты – в прошлом году девять учеников стали победителями и призерами регионального конкурса «Чудо-алфавит».

Учитель начальных классов Инна Ткаченко проводит занятие в мини-группах с учениками, имеющими трудности в освоении образовательной программы по русскому языку.

Другой языковой практикум – для девятиклассников – от словесника Марины Бондаренко. Консультация по подготовке к итоговому собеседованию проходит в форме дебатов. Одна «сторона» вносит предположение, что неологизмы вытесняют из нашего языка исконно русские слова, другая – опровергает его убедительными доводами.

Ребятам с особыми возможностями здоровья особенно полюбились занятия с интерактивными комплексами «Аква-студия» и «Песочная анимация». Все приемы и технологии ориентированы на развитие воображения, внимания, гармонизацию личности школьника и психологическую корректировку.

У образовательной зоны «Буккроссинг» – свое назначение. Под «кроной дуба» – открытые полки для размещения и обмена книг. Здесь ученик-наставник проводит занятия по формированию навыков смыслового чтения у ребят из начальных классов.

Восьмиклассница Настя Солодун рассказывает:

- С малышами читаем сказки, а с ребятами 3-4 классов – рассказы российских писателей. Такие дополнительные занятия моим ученикам только на пользу.

Фото пресс-службы Управления образования Белгородской области.

День в школе полного дня насыщенный! После уроков – спектр занятий на выбор. Тренировки в юнармейском отряде, управление квадрокоптером, декоративно-прикладное творчество, сборка роботов, 3-D-моделирование,изучение элементов рукопашного боя и разборка-сборка автомата. А еще в Новоалександровской СОШ появилась «Говорящая стена», пространство, через которое учащиеся общаются друг с другом, обмениваются знаниями.

Бабушки идут в онлайн!

Участница волонтерского отряда Новоалександровской школы Маргарина Рыбалко говорит:

- Когда мы запускали проект «Компьютерная грамотность среди населения пожилого возраста», то не ожидали такого классного результата. Кабинет информатики стал для селян настоящей площадкой дополненной реальности. Сделать презентацию, завести аккаунт в WhatsApp, пообщаться с родными через Zoom? У бабушек теперь это получается круто!

Уникальное научное общество «Искатель»

«Искатель» – это уникальное научное общество Ровеньской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов. Его активисты (школьники – участники региональных конкурсов) делятся опытом исследовательской работы.

У участников «Искателя» – призовые места в конкурсах разного уровня. Только за первое полугодие 22 победы. И особая гордость: девятиклассник Роман Соловьев стал победителем регионального этапа конкурса исследовательских проектов «Большие вызовы».

Конечно же, максимум внимания ребятам, имеющим трудности в освоении образовательной программы. Для учеников начальной школы работают консультационные площадки по правописанию и математике. Для выпускников, которые учатся в профильных классах, организованы настоящие форсайт-сессии. Стабильно ведутся неаудиторные занятия по подготовке к ЕГЭ по химии, математике, физике, информатике и ИКТ.

Фото пресс-службы Управления образования Белгородской области.

Здесь предел открытости всему новому. Мастер-классы по робототехнике, разработке виджет-приложений, по художественной обработке древесины и изготовлению ароматического саше. Старшие с удовольствием учат младших. В школе свой телеканал и доска общественной жизни. Здесь даже о самых небольших достижениях говорят с удовольствием. Потому что самая главная победа – это победа над собственными неудачами.

Открывайте с нами мир знаний и добра!

С таким добрым посылом приходят на работу учителя Ровеньской средней общеобразовательной школы №2. И у них тоже немало поводов для гордости. Победа в гранте по реализации социально-значимых проектов «Живая память поколений» позволила создать уголок Боевой Славы.

Современное оборудование стало инструментом для педагогической фантазии. Теперь в школе индивидуальные образовательные маршруты для ребят: «Шахматы», «Квадрокоптеры», 3-D-моделирование, секция восточных единоборств. Как раз в день пресс-тура школа «билась» онлайн в шахматном турнире с соседями – Ровеньской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов.

А еще в школе создан ресурсный класс для детей с ментальными нарушениями, где сочетается инклюзивное образование и индивидуальное обучение таких ребят.

На самом почетном месте в школе – выставка работ из пластилина шестиклассника Дмитрия Покусаева. Он стал победителем в номинации «Декоративно-прикладное творчество» регионального фестиваля детского творческого для детей с РАС.

Заместитель начальника управления образовательной политики департамента образования Белгородской области Елена Хоменко подчеркнула:

- Успешный старт в школе определяется и средой, и заинтересованностью учителей в качественном результате. Модули по использованию цифровых технологий в урочной и внеурочной деятельности встроены во все учебные курсы. Главное, что наши педагоги умеют работать на современном оборудовании, а дети даже опережают своих наставников и готовы делиться своими знаниями со сверстниками.