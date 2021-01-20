Белгородские спасатели провели дезинфекцию остановок общественного транспорта

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Работу сотрудников пожарно-спасательной части № 24 в этот день могли наблюдать жители поселка Красная Яруга. Они провели дезинфекцию автобусных остановок в поселке Красная Яруга. В течение дня сотрудники МЧС России обработали 7 автобусных остановок на общей площади более 200 квадратных метров .

Отметим, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, по всей стране проводятся масштабные работы по санитарной обработке мест массового пребывания людей - общественного транспорта, автобусных остановок, торговых предприятий. МЧС России оказывает органам местного самоуправления существенную помощь в санитарной обработке социально-значимых объектов.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, что санитарная обработка осуществляется специальными средствами в определенной концентрации, с помощью ранцевого распылителя и безопасна для людей и животных.