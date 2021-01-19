В Белгородской области на одном из водоемов Старого Оскола едва не разыгралась трагедия. И если бы на помощь не подоспели журналисты, которые в это время снимали сюжет о зимующих уточках, еще не известно, чем бы все кончилось. Но журналист не побоялся 20-градусного мороза и ледяной воды и спас тонущего пса, а заодно и уберег от необдуманных действий хозяина собаки – мальчишку, который отчаянно призывал на помощь на берегу. Не растерялся и оператор, который продолжил съемку и в результате получил эксклюзивный материал, который набирает все больше просмотров.Обычная журналистская работа сотрудников старооскольского корпункта «Мира Белогорья» Александра Сашнева и Сергей Олихвера заканчивалась. Они снимали сюжет и в это время услышали крики мальчишки, бегущего по берегу. Он звал на помощь. Оказалось, что его собака, выбежав на лед, провалилась в полынью и не может сама выбраться. Пес уже тонул, когда к нему на помощь бросился Александр Сашнев. Пса он вытолкнул на твердый лед, а вот сам еще какое-то время барахтался в ледяной купели, лед обламывался, мешая выбраться. К нему поспешили товарищи, передав подвернувшуюся под руки доску.