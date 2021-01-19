На оперативном брифинге по коронавирусу первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Людмила Крылова рассказала, что в области планируют развернуть 59 стационарных площадок и создать 57 выездных бригад для освоения больших объемов вакцины. В регионе планируют привить до 750 тысяч населения области старше 18 лет.Из мелких хуторов жителей будут доставлять в центры вакцинации транспортомВ частности, Людмила Крылова отметила:- Каждый район для себя определил необходимое количество в зависимости от плотности населения и территориальной удалённости созданной медицинской инфраструктуры в муниципалитете. Еще из 525 мелких хуторов с низкой плотностью населения муниципальные власти будут доставлять людей в центры вакцинации.Для создания необходимых условий транспортировки вакцины из резервного фонда области выделят более 10 миллионов рублей на закупку хладоэлементов. Также в эти дни медицинские специалисты области проходят дополнительные курсы повышения квалификации для расширения штата медсестер. В депздраве планируют их подготовить до конца недели.Процесс вакцинации у человека займет около 50 минутВ среднем на каждого человека будет отведено 50 минут. Связано это с тем, что в обязательном порядке введено получасовое наблюдение за пациентов после вакцинации, чтобы исключить возможные побочные реакции. Для этого в инфраструктуре поликлиник организовывают не только комнаты осмотра врачей и непосредственно прививочные, но еще и комнаты для ожидания пациентов. В депздраве подчеркивают важность доступной логистики, чтобы распределить пациентов по потокам, чтобы люди, пришедшие на вакцинацию, находились именно в профилактическом блоке, который имеется в каждой медорганизации.Чтобы увеличить пропускную способность прививочного кабинета, за каждым из них будет закреплено по два кабинета осмотра врача. Рассчитывают, что в каждом центре смогут принимать ежедневно до 200 человек.