В Губкинском городском округе нашли тело 16-летнего студента, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области. В сообщении говорится, тело студента колледжа обнаружили в одном из гаражей поселка Троицкий 17 января около двух часов дня. Причина смерти молодого парня будет установлена после проведения экспертизы.Прокуратура опрашивает родителей парня, а также выясняет круг лиц, которые могли продать подросткам спиртное. По непроверенным данным парень накануне мог употреблять спиртное и, возможно, это стало причиной его гибели.