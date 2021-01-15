15 января исполняется 10 лет со дня образования Следственного комитета как самостоятельного ведомства. В преддверии юбилейной даты «Комсомолка» пообщалась с руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел по преступлениям против личности и общественной безопасности СУ СК РФ по Белгородской области Тарасом Михайловым. Именно здесь занимаются расследованием самых сложных и запутанных уголовных дел.БЫТОВАЯ ДРАМАПо словам Тараса Михайлова, с выбором профессии он определился еще в школе, поэтому после ее окончания поступил в специализированный вуз – Саратовскую государственную академию права в институт прокуратуры.- В период обучения, когда встал выбор, где проходить производственную практику, я осознанно пошел в Следственный комитет. Я понимал, что работа следователя очень ответственная, требует полного погружения в нее, но меня все устраивало. Я понимал, что, когда развиваешься, добросовестно трудишься – это приносит определенные плоды, и ты становишься настоящим офицером, настоящим мужчиной.- Первый выезд на место происшествия. Было страшно?- Во время производственной практики в Волгограде мы проходили основы выезда на место происшествия. Однако самостоятельный выезд в должности следователя – это другое, тут уже вся ответственность на тебе. Помимо криминальных происшествий, мы выезжаем и на несчастные случаи. Одно из самых запоминающихся - убийство в Шебекинском районе. Поступило сообщение, что в домовладении обнаружено тело мужчины с множественными рублеными ранами лица, шеи и туловища. Впоследствии установили, что он погиб от рук собственной матери. Хотя у меня была уже большая практика осмотров мест происшествия, этот случай был довольно неординарный. Необычность заключалась в том, что потерпевший с такими ранениями скончался не сразу. Пока он еще дышал, кровь из шеи не вытекала, а пенилась, и эта пена была размером с арбуз. Плюс обстановка, в которой все произошло – и подозреваемый, и потерпевшая вели асоциальный образ жизни. Честно скажу, весьма нелицеприятная картина. Хотя преступление раскрыли быстро. Оно было совершено в условиях очевидности, при наличии свидетеля. А относительно страха, как говорится в пословице – нужно бояться живых, а не мертвых.- Бытовые преступления легко раскрываются?- Смотря какое бытовое преступление. Если, например, отдыхает компания, между двумя происходит конфликт на почве внезапно возникшей личной неприязни, и один наносит ножевое ранение второму, то раскрывается легко. Но есть и другие случаи. У меня в практике было такое преступление, которое очень трудно раскрывалось. Тоже все произошло в быту, сын избил своего пожилого отца, так как тот злоупотреблял спиртным. Мужчина на протяжении трех недель был жив, но имел телесные повреждения, не совместимые с жизнью и впоследствии скончался. Сын – бывший военнослужащий, достаточно грамотный, два высших образования. Было понятно, что кроме него никто не мог так избить старика. Но чтобы раскрыть это преступление, потребовалась колоссальная работа. Доказательства собирали по крупицам, задержали сына. Очень тяжелый был судебный процесс, поскольку были только косвенные доказательства, а задержанный отрицал свою вину. Однако все обстоятельства указывали на то, что преступление совершил именно сын. В итоге после проделанной работы доказательства были собраны, преступник по приговору суда получил достойное наказание.- Бывает ли жалко подозреваемых?- Конечно. Всегда. Мы люди. Все совершают ошибки. Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что половина преступников, получив второй шанс, никогда не совершили бы своих ошибок. Зачастую совершению особо тяжкого преступления, такого как убийство, способствует неожиданное стечение каких-то обстоятельств, внезапно возникшая неприязнь. Однако жизнь – не кинолента, назад не отмотаешь. Приходится людям отвечать за совершенные действия. Но существуют и спланированные преступления. Люди годами готовятся, вынашивают план своих действий. Однако, если приглядеться, побольше пообщаться с подозреваемым – в каждом человеке есть что-то хорошее. Наша работа напрямую связана с психологией. Чтобы получить от человека правдивую информацию, нужно уметь расположить его к себе. Как можно работать с человеком, если ты его заранее ненавидишь? Если действовать жестко, установить контакт с преступником не получится, он только закроется и ничего не расскажет.КАК В 90-Х- Скажите, какое уголовное дело, из всех направленных вами в суд, вы бы назвали самым запоминающимся?- Самое яркое дело, оно сейчас является предметом определенного спора, обсуждения, а также своего рода учебным пособием. В данном случае человек понес самое жесткое наказание – пожизненное лишение свободы. Я говорю об убийстве двух девушек в Старом Осколе – Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Было установлено, что убийства и преступления против половой неприкосновенности совершил бывший сотрудник органов внутренних дел, который впоследствии скрыл трупы на территории города Старый Оскол. А тела девушек ищут до сих пор. Преступник был осужден в 2017 году. Уверен, рано или поздно он скажет, где спрятал тела.За 2020 год самое громкое дело, в котором я принимал участие, также расследовалось в Старом Осколе. Произошло преступное слияние двух криминальных авторитетов. Один приехал из Курской области, второй – местный житель, получивший «благословление» подольских воров в законе на совершение преступлений и внедрение воровских традиций. Действовала преступная группа. В основном они совершали имущественные преступления, связанные с вымогательствами, хищениями, кражами, разбойными нападениями. Преступники также попытались средь бела дня совершить убийство старооскольца. Мужчина вышел из подъезда в современном спальном районе, сел в автомобиль и его, как в 90-х, стали расстреливать. Потерпевшему удалось уйти живым. Дело было большое, многоэпизодное. Мы достаточно оперативно получили неопровержимые доказательства, под Новый год дело было направлено в суд. Когда только начали работать, установили, что ранее эта группировка уже совершила ряд преступлений, однако коллегам не хватило доказательной базы, чтобы выдвинуть обвинения. Когда получали очередные зацепки, понимали, что преступления совершены теми же лицами. В ходе расследования нам удалось получить зацепки и установить причастность фигурантов к десяти эпизодам противоправной деятельности.- А были ли в вашей практике уголовные дела о расследовании преступлений против общественной безопасности?- Был один громкий случай. Вообще СК не так уж часто расследует уголовные дела о терроризме. Однако нашему отделу было поручено такое дело. Проживающий на территории нашего региона юноша вербовал граждан с целью их последующего убытия на территорию Сирии для участия в запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации. На момент совершения преступления в 2016-17 годах молодой человек был несовершеннолетним. А все преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, расследуются СК. По делу удалось собрать хорошую доказательную базу. Выяснилось, что преступник и сам собирался уехать в Сирию, но ждал, когда ему исполнится 18. Чтобы попросту не терять время, он создал информационный портал по вербовке граждан. Там оправдывал терроризм, ловил на крючок очередных «жертв». За подобные преступления санкции предусматривают до пожизненного лишения свободы. Дело было направлено в суд.- Можете привести примеры раскрытия так называемых преступлений прошлых лет?- Этим как раз занимается мой отдел. По крупицам собираем доказательства, проводим экспертизы, получаем сведения из мест лишения свободы. Постепенно удается раскрывать и преступления, которые произошли в далеком прошлом. Так в Шебекинском районе в 1996 году была убита семейная пара состоятельных людей. Супруг работал председателем колхоза, его жена - главным бухгалтером. И родственники были у них непростые. Убийство произошло зверское – они были расстреляны и зарезаны. Длительное время преступление не могли раскрыть, так как не было почти никаких зацепок. Единственная улика – шапка с прорезями для глаз, найденная на месте происшествия. По этой шапке проводились экспертизы в то время, но никакой информации тогда не удалось получить. А когда в Москве создали криминалистическую лабораторию, на этой шапке удалось выявить частицы пота, что позволило установить ДНК и найти преступника. Когда его взяли, он сразу признался в совершенном преступлении. Рассказал, что на протяжении 20 лет, ложась спасть, видел перед глазами все произошедшее. И понял, что должен за все ответить. Также было установлено, что преступник действовал не один, у него был напарник. Нашли и второго участника. Он длительное время являлся сотрудником ГУ МВД Росси по городу Москва, а последнее место работы – МЧС России. Задержали его в Москве, он также признал вину в полном объеме.ПОЛГОДА ПОД ОХРАНОЙ- Приходилось ли вам сталкиваться с угрозами?- Иногда поступают и угрозы. И во время производства следственных действий. В таких случаях государство обеспечивает нам защиту. Было и такое, что в течение полугода ходил с охраной. Это приносит определенные сложности и в работу, и в личную жизнь. А некоторые преступники, будучи уже осужденными, грозились отомстить после выхода из мест лишения свободы. Но, в то же время, когда ты слышишь такие слова, для следователя это своего рода комплимент…- В последнее время стали снимать кино непосредственно и про Следственный комитет. Насколько там правдоподобно показана ваша работа?- Где-то реально придают значение жизни следователя. Но это все равно кино, там все очень быстро происходит. Для следственной работы необходимо время. Даже простое бытовое убийство не расследуется меньше чем 2 месяца: процесс ознакомления, производство экспертиз, сбор и подготовка документов. Потом со всеми документами нужно ознакомить потерпевших и обвиняемых. А вообще я мало смотрю телевизор. Мне больше нравится рыбалка, охота и прогулки по лесу. Или же дома что-то по хозяйству поделать, физический труд расслабляет и переключает мозг. Домой никогда работу не приношу. Дом – для жизни, работа – для работы.