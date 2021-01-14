До 20 января в Белгородскую область должна поступить вакцина от коронавируса – всего 22 290 доз. Первую партию в размере 2 490 доз ожидают уже в ближайшие дни.Как рассказала начальник управления организации медицинской помощи Ирина Николаева, на сегодняшний день 4 764 человека изъявили желание привиться от коронавируса. При этом среди желающих есть не только жители крупных городов, во всех муниципалитетах области люди записываются на вакцинацию, но привиться они смогут только после того, как врач даст свое добро. Ирина Николаева также подчеркнула, что в медорганизациях будет выделено дополнительное время для прохождения осмотра. Время – с 17.00 до 18.00, ведь среди записавшихся, в основном, работающие белгородцы.Подчеркнем, что согласно приказу Минздрава РФ, вакцинация от COVID-19 проходит по определенному приоритету. В первую очередь прививаться будут медицинские и социальные работники, сотрудники отрасли образования, а также граждане, у которых есть хронические заболевания. В приоритете также сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и лица, подлежащие призыву на военную службу, а также работники сферы транспорта, энергетического и теплового обеспечения, государственные и муниципальные служащие.Напомним, что первая вакцина от коронавирусной инфекции поступила в область еще в сентябре и декабре прошлого года, ее полностью использованы. От COVID-19 вакциной «Спутник V» привились 734 белгородца, осложнений ни у кого из привитых не зафиксировано.