В офисе на Остоженке, подразделении банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами открылась выставка работ молодых художников.В экспозиции представлены работы талантливых молодых художников Дмитрия Самыгина, Мани Вертиго, Анны Андржиевской, Алексея Дубинского, Варвары Чельцовой, Алексея Яковлева, Евгении Дудниковой, Ярослава Шейна. Их творчество представляет широкую палитру жанров и стилей современного изобразительного искусства.Клиенты банка могут приобрести выставленные в офисе Открытие Private Banking на Остоженке произведения для личных коллекций или в подарок.Экспозиция состоит из работ, представленных арт-галереей SAMPLE. Арт-галерея основана в 2016 году и проводит выставки, аукционы, а также образовательные проекты. В онлайн-галерее sample-art.com представлено более 800 работ 52 профессиональных художников из России, Англии, Франции, Германии, США, Израиля, Грузии.Выставка продлится до февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».