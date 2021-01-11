Замгубернатора Наталия Зубарева, которая курировала департаменты образования и здравоохранения, теперь еще будет возглавлять управления культуры, физкультуры и спорта, по труду и занятости, госохраны объектов культурного наследия. Все четыре управления раньше курировала в должности замгубернатора Ольга Павлова, которая сегодня является спикером облдумы. При этом Наталия Зубарева продолжит курировать департаменты здравоохранения и образования.Напомним, что врио губернатора анонсировал новые кадровые изменения в правительстве области 10 января. И не исключил кадровые перестановки в течении сегодняшнего дня.В департаментах здравоохранения и образования сменятся начальники, их кандидатуры будут согласованы с профильными федеральными министерствами. Также в структуру департамента образования из департамента внутренней и кадровой политики переходит управления профессионального образования и науки и структуры, которые занимаются проектным управлением.Напомним, что в 2020 году вице-губернатор Наталия Зубарева получила несколько представлений от прокуратуры области, а белгородцы создали целую петицию за ее увольнение.