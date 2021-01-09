Врио губернатора Вячеслав Гладков в эти дни продолжил знакомство с районами Белгородской области. Он посетил Красненский и Ровеньской районы. В Ровеньках в Свято-Троицком соборе Вячеслав Гладков побывал на службе в честь праздника Рождества и принял участие в крестном ходе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.В Красненском районе глава региона побывал на объектах здравоохранения, образования. В селе Лесное Уколов Вячеслав Гладков встретился с жителями, которые жаловались на плохое качество воды. Также он посетил Красненскую центральную районную больницу, отремонтированный недавно детский сад «Капелька», физкультурный комплекс, а также Камызинскую среднюю общеобразовательную школу. В школе он взял под свой личный контроль ремонт пристройки, которая отведена под детсад.После посещения Свято-Троицкого собора в Ровеньках в личном профиле в Instagram врио губернатора отметил, что белгородцы отмечают этот праздник с искренней любовью. И пожелал всем, чтобы замечательная рождественская атмосфера радости, мира и согласия была в каждом доме.