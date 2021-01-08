Белгородские водолазы извлекали из реки Везелка в районе улицы Победы тело девушки. В ГУ МЧС России сообщили, что детали происшествия будут установлены по результатам проведенных экспертиз.Пользователи соцсетей, где появилась информация, связывают ЧП с ранее размещенной информацией об исчезновении 27-летней девушки. Эта информация накануне была размещена поисковым отрядом «Лиза Алерт». В информации говорилось, что молодая жительница областного центра пропала 6 января. Также в комментариях к информации знакомые погибшей пишут, что без матери остались двое детей.