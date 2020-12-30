В среду, 30 декабря, сотрудники ДПС Евгений Юнченко, Игорь Чаплин и Александр Ерышев, патрулируя автодорогу «Крым» заметили на остановке «Терновка» подозрительную коробку. Полицейские подъехали проверить ее содержимое и к своему удивлению обнаружили восьмерых замечательных щенков. На вид малышам еще нет и месяца. Они замерзли и проголодались. Бросить их правоохранители, конечно же, не смогли.- Автоинспекторы некоторое время подождали хозяина, но вскоре стало понятно, что за коробкой никто не вернется. Полицейские доложили о необычной находке командиру роты, после чего приняли решение доставить животных в приют, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.Сейчас щенки в безопасности. В полиции сообщили, что один из них уже нашел дом. Его забрал наблюдавший за спасением местный житель. Остальные еще ждут своих хозяев. Забрать питомца из приюта может любой желающий.Герои этой публикации – инспекторы ДПС – не первый раз оказываются в ситуации, когда их помощь нужна на дороге. В 2010-м году автоинспектору Евгению Юнченко и его коллегам довелось оказывать помощь семейно паре, торопившейся в роддом. Тогда женщина чуть не родила на посту ДПС. В ноябре 2016 года экипаж ДПС, в составе которого он нес службу, доставил на патрульном автомобиле в больницу ребенка с острым приступом аппендицита. А Александр Ерышев вместе с напарником этим летом сопровождали в больницу роженицу. Благодаря наряду, медики вовремя оказали женщине помощь.