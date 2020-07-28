Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 июля 2020: Массовое тестирование продолжат, несмотря на стабилизацию ситуации

В целом по России и в Белгородском регионе соответственно, несмотря на стабилизацию ситуации, будет продолжаться массовое тестирование на COVID-19. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. При этом тест-системы медучреждениям будут предоставляться бесплатно до мая 2021 года.

В регионе самостоятельно будут решать, когда будет продолжена диспансеризация взрослого населения

Как подчеркнул премьер-министр, у каждого россиянина должна быть возможность при необходимости сдать тест на наличие коронавирусной инфекции или антител к ней.

Также подписано постановление правительства о диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки. Принимать решения о ее начале будет руководство регионов, исходя из ситуации в регионах.

В областном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией напомнили, что в медицинских учреждениях действуют строгие правила, предписанные Роскомнадзором. А именно: необходимо обязательно носить маски; при входе измеряется температура бесконтактным методом; необходимо соблюдать принцип социальной дистанции в 1,5 метра; осуществляется проветривание в помещениях, а также их дезинфекция. В медучреждениях организовано разделение потоков пациентов, а также ведется строгий контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Проводится еженедельное обследование на коронавирусную инфекцию для медицинских работников.

Распределение новых заболевших в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусом

Число заболевших с начала пандемии в Белгородской области за минувшие сутки увеличилось на 45 человек и составило 5 829 человек. При этом число выздоровевших также увеличилось – за сутки из больниц выписали 16 пациентов, число выздоровевших в целом составило 5 507 человек.

По информации областного штаба по борьбе с коронавирусом, на госпитализации находится 323 белгородца, из них 9 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ, с начала пандемии жертвами коронавируса стало 50 человек,