2020-07-29T11:32:51+03:00
Спорт

В Белгороде накануне Дня города пройдет ежегодный полумарафон «Пульс»

Забег состоится 2 августа в парке Победы с соблюдением всех рекомендаций Роскомнадзора
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Белгорода.Фото пресс-службы администрации Белгорода.
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2 августа Белгород присоединится к всероссийскому проекту «ЗаБег.РФ». Белгородцы одновременно побегут с 85 регионами России и поборются за звание беговой столицы России. Маршрут забега с соблюдением всех рекомендаций Роскомнадзора пройдет в Парке Победы по набережной реки Везелки, Соборной площади и Свято-Троицкому бульвару. Предусмотрены дистанции в 5, 10 и 21,1 километр. Есть и 1 условный километр для детей в возрасте от 4 лет, в котором могут принять участие и родители. В этом году впервые на старт выйдут белгородцы с ограниченными возможностями.

Организаторы напоминают, что для зашиты от коронавирусной инфекции будут предприняты дополнительные меры безопасности. Так, спортсменам и болельщикам необходимо быть в медицинских масках; в зоне проведения забега будут установлены контрольно-пропускные пункты для замера температуры участников; для соблюдения социальный дистанции забег будет разделен на несколько этапов. В 8:15 один километр побегут дети, в 8:30 – участники с ограниченными возможностями здоровья, в 9:00 стартует забег на 21,1 км, в 9:03 – на 10 км и 9:06 – на 5 км.

Победители получат дипломы и призы от организаторов полумарафона. Не будет забыты и остальные участники, которым вручат футболки с логотипом забега, медали, обеспечат питанием.

Организаторы полумарафона напоминают, что для участия в забеге необходимо получить медицинский допуск, зарегистрироваться до 30 июля на сайте проекта и не забыть взять с собой медицинскую маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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