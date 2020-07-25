В Старооскольском городском округе прошла операция по поиску останков убитых Михаилом Саплиновым девушек

В пятницу, 24 июля, в Старооскольском городском округе прошла операция по поиску останков без вести пропавших в 2014 и 2016 году Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Напомним, следствию удалось доказать, что они погибли от рук местного жителя Михаила Саплинова. Накануне исчезновения обе девушки были у него в гостях. В суде также представили доказательство того, что злоумышленник изнасиловал Наталью Малахову. В итоге насильник и убийца получил пожизненный срок.

Начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области Юрий Руднев. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Однако тела девушек так и не были обнаружены. Родные не теряют надежду, что им удастся найти останки и похоронить погибших по христианским традициям. Матери Екатерины и Натальи не раз организовывали поисковые операции. Недавно в группе «Поиски Кузьминой Екатерины» недавно появился текст прошения о помиловании преступника и замены пожизненного срока на 25 лет лишения свободы, если он покажет места захоронений.

Начальник УМВД России по г. Старому Осколу Алексей Нестеров. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Состоявшаяся в пятницу поисковая операция была организована по инициативе начальника УМВД России по Белгородской области генерал-майора полиции Василия Умнова. В ней участвовали около семидесяти человек. Это полицейские, представители Следственного комитета, спасатели, волонтеры и близкие девушек. Они обследовали участок местности в районе села Федосеевка.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Поисковые мероприятия будут продолжаться, пока позволяет погода, либо до обнаружения останков, - отметили в пресс-службе областного УМВД.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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