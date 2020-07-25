Жительница Белгородской области убила и закатала мужа в бетон

В феврале этого года в полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила ее сын пропал без вести. Со слов матери мужчина проживал в селе Соломино Белгородского района вместе с супругой. Связь с ним пенсионерка потеряла еще в августе 2019 года.

Правоохранители опросили жену пропавшего без вести белгородца. Она рассказала, что они с мужем развелись еще в июле 2019 года. Потом он якобы уехал на заработки на Север.

- Однако оперативники заподозрили, что женщина пытается ввести их в заблуждение. В течение полугода полицейские продолжали работу по установлению места нахождения мужчины. Впоследствии выяснилось, что он не покидал территорию региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что к исчезновению местного жителя причастна его бывшая супруга. 39-летней женщине ничего не оставалось, как дать признательные показания и показать место, где она спрятала тело. Его нашли во дворе дома подозреваемой под слоем цемента. О подробностях убийства рассказали в Следственном комитете Белгородской области.

По версии следствия, пара состояла в браке с октября 1999 года. В последнее время мужчина стал все чаще выпивать и даже поднимал на супругу руку. В один из августовских дней очередное застолье обернулось семейно ссорой. Когда мужчина уснул, женщина надела ему на голову полиэтиленовый пакет, а затем задушила подушкой. Как только супруг перестал подавать признаки жизни, белгородка завернула тело в ковер, вытащила во двор и свалила в выгребную яму. На следующий день она вызвала бетономешалку и зацементировала септик.

За убийство в отношении нее возбуждено уголовное дело. Жительнице Белгородской области грозит до пятнадцати лет лишения свободы.